Chi erano Giovanni Tamburi Emanuele Galeppini e Achille Barosi le prime 3 vittime identificate di Crans Montana

Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi, rispettivamente di 16 e 17 anni, sono le prime vittime italiane identificate nel tragico incendio della discoteca Le Constellation di Crans Montana. La loro morte rappresenta un dolore condiviso e ha suscitato grande cordoglio in Italia, evidenziando la tragicità di una tragedia che ha coinvolto molte vite giovani.

