Siculiana in the world presentato il progetto e riaperta la biblioteca comunale
È stato presentato il progetto “Siculiana in the world” e riaperta la biblioteca comunale “Gerlando Vasile” nel centro sociale di piazza Pio La Torre, dopo un intervento di restyling. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale locale e favorire la partecipazione della comunità. La riapertura offre un nuovo spazio di confronto e studio per residenti e visitatori, rafforzando il ruolo della biblioteca come punto di riferimento culturale del paese.
Presentato il progetto “Siculiana in the world” e inaugurata, dopo un intervento di restyling, la biblioteca comunale “Gerlando Vasile” all’interno del centro sociale di piazza Pio La Torre. L’iniziativa, promossa dal Comune insieme a Siculiana Turistica e alla Consulta giovanile, nasce dal. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Progetto “Visit Atripalda”, la presentazione alla Biblioteca Comunale “L. Cassese”
Leggi anche: Colleferro. Presentato in Biblioteca comunale il libro “Petali di Poesia”, raccolta dei testi presentati al concorso organizzato dall’Avis locale
Siculiana, inaugurata la nuova biblioteca comunale; “Siculiana in the world”, dalle origini di Ayrton Senna al nuovo Ufficio delle Radici.
Siculiana, inaugurata la nuova biblioteca comunale - Inaugurata, dopo un intervento di restyling, la biblioteca comunale “Gerlando Vasile” all’interno del centro sociale di piazza Pio La Torre ... grandangoloagrigento.it
“Siculiana in the world”, dalle origini di Ayrton Senna al nuovo Ufficio delle Radici: inaugurazione il 3 gennaio - Sabato 3 gennaio 2026, alle ore 17, al centro sociale comunale, sarà presentato il progetto “Siculiana in the world”. scrivolibero.it
Presentato il progetto “Siculiana in the world”, che prevede l’apertura dell’ufficio delle radici, e inaugurata dopo un restyling la biblioteca comunale “Gerlando Vasile” all’interno del centro sociale. Nel video ce ne parlano il sindaco Giuseppe Zambito e la profe - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.