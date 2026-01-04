Siculiana in the world presentato il progetto e riaperta la biblioteca comunale

È stato presentato il progetto “Siculiana in the world” e riaperta la biblioteca comunale “Gerlando Vasile” nel centro sociale di piazza Pio La Torre, dopo un intervento di restyling. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale locale e favorire la partecipazione della comunità. La riapertura offre un nuovo spazio di confronto e studio per residenti e visitatori, rafforzando il ruolo della biblioteca come punto di riferimento culturale del paese.

“Siculiana in the world”, dalle origini di Ayrton Senna al nuovo Ufficio delle Radici: inaugurazione il 3 gennaio - Sabato 3 gennaio 2026, alle ore 17, al centro sociale comunale, sarà presentato il progetto “Siculiana in the world”. scrivolibero.it

Presentato il progetto “Siculiana in the world”, che prevede l’apertura dell’ufficio delle radici, e inaugurata dopo un restyling la biblioteca comunale “Gerlando Vasile” all’interno del centro sociale. Nel video ce ne parlano il sindaco Giuseppe Zambito e la profe - facebook.com facebook

