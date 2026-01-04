Serie A Juventus frenata dal Lecce | vince l’Atalanta Roma ko a Bergamo

Nella diciottesima giornata di Serie A, la Juventus si ferma sull’1-1 contro il Lecce, dopo un rigore sbagliato. Nel frattempo, l’Atalanta supera la Roma a Bergamo, conquistando una vittoria importante nel ritorno di Gasperini. La giornata ha visto alcuni risultati significativi nella lotta per le posizioni di vertice e in zona salvezza.

La Juventus si ferma sull'1-1 contro il Lecce nonostante un rigore fallito, mentre l'Atalanta supera la Roma nel ritorno amaro di Gasperini a Bergamo. Bianconeri rallentano, giallorossi ancora in difficoltà. Giornata contrastante di Serie A tra occasioni sprecate e verdetti pesanti. La Juventus non va oltre il pareggio interno con il Lecce, mentre a Bergamo l'Atalanta supera la Roma.

Juventus frenata in casa dal Lecce, David e Openda disastrosi. Fischi allo Stadium - I torinesi guidati da Spalletti non vanno oltre il pareggio contro il Lecce e buttano via due punti d'oro dopo tanti errori ... msn.com

Serie A, la Juve spreca e il Lecce ringrazia: allo Stadium termina 1-1. Il resoconto del match - Il resoconto La sfida di Serie A tra Juventus e Lecce allo Stadium ha regalato emozioni, o ... lazionews24.com

