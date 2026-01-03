Diretta gol Serie A LIVE | Juventus Lecce 1-1 Alle 20 | 45 Atalanta Roma
Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla Serie A 2024/2025: risultati, sintesi e cronaca delle partite della 18ª giornata, tra cui Juventus-Lecce, Atalanta-Roma e altre sfide. La nostra copertura offre informazioni accurate e complete per rimanere sempre aggiornato sull’andamento del campionato.
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 18esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Udinese, Sassuolo Parma, Genoa Pisa Juve Lecce e Atalanta Roma, valevoli per la 18esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. LIVE ATALANTA ROMA SEGUI IL LIVE . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - 8% di vittorie in campionato (14 vittorie, 13 pareggi, 10 sconfitte in 37 match): era dal 2016 (35. sport.sky.it
