Seguendo il Reno | escursione in modalità treno-trekking
Il Reno, il nostro piccolo Reno, il fiume che ha plasmato il nostro territorio, parente minore e meno noto del grande Reno tedesco. Per secoli la valle di questo fiume ha rappresentato un importantissimo asse di collegamento tra nord e sud Italia, ancora oggi testimoniato dalla presenza di città. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Escursione sull’Alta Via dei Monti del Partenio con Irpinia Trekking
Leggi anche: Arredare il cortile di casa seguendo il Feng Shui
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
"Seguendo da vicino la situazione in Venezuela, siamo al fianco del popolo venezuelano e sosteniamo una transizione pacifica e democratica. Qualsiasi soluzione deve rispettare il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite. Insieme all'Alta rapprese - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.