Se vogliamo arredare il cortile di casa seguendo il Feng Shui, dovremo trasformarlo in uno spazio armonioso, che emana vibrazioni positive. È infatti spesso il primo luogo che ci accoglie al rientro. Ma è anche il biglietto da visita energetico della nostra abitazione. Per questo vale la pena curarlo con un tocco di spiritualità orientale, temperata con il nostro stile personale. L’obiettivo non è stravolgere gli spazi, ma armonizzare ciò che già esiste. Cos’è il Feng Shui e come funziona con l’outdoor design. Il Feng Shui è un’antica arte cinese che studia il modo in cui l’energia, il famoso Qi, scorre negli ambienti e applicarlo agli spazi esterni è molto più semplice di quanto sembri. 🔗 Leggi su Dilei.it

