Se non ci vedi o c' è nebbia o sei già a bordo | le pompe funebri Taffo arrivano a Novara
Le pompe funebri Taffo, note per il loro stile distintivo e diretto, annunciano la loro presenza a Novara. Con un approccio sobrio e professionale, offrono servizi funebri affidabili e qualificati, garantendo rispetto e sensibilità in ogni fase. La loro presenza si inserisce nel territorio con un impegno di assistenza dedicata alle famiglie, mantenendo la loro tradizione di chiarezza e rispetto verso le persone e le esigenze del momento.
"Siamo arrivati a Novara. Se non ci vedi, o c'è nebbia oppure sei già a bordo". La storica impresa funebre Taffo, celebre per le sue pubblicità molto particolari, a volte forse un po' shock, arriva a Novara.L'annuncio dell'agenziaE per annunciare l'inaugurazione chi cura la comunicazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Taffo non esiste più, ora l’agenzia di pompe funebri si chiama “Tanuba”: ecco perché
Leggi anche: Ex prete molestato da uno stalker: fiori, pizze, telefonate anonime e le pompe funebri a casa dei genitori
A #Pescara nei giorni scorsi #smog e #nebbia hanno fatto squadra Risultato Atterri, guardi dal finestrino e trovi… questo: un totale muro bianco Altro che #panorama #adriatico, qui il #cielo è passato in modalità privacy Se vedi qualcosa, sei un pri - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.