L’agenzia funebre che ha insegnato all’Italia a ridere (amaramente) della morte, che ha trasformato il caro estinto in un meme e la comunicazione del lutto in un’arte della provocazione social, volta pagina. Con una mossa strategica che segna una svolta storica per il brand, Taffo Funeral Services cambia nome e diventa Tanuba. Una decisione, spiega l’azienda, che non nasce da una rottura, ma da un’evoluzione naturale, pensata per proteggere un patrimonio costruito in anni di comunicazione non convenzionale. Ma cosa significa Tanuba? Il nuovo nome non è una scelta casuale, ma un ponte tra passato e futuro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Taffo non esiste più, ora l’agenzia di pompe funebri si chiama “Tanuba”: ecco perché