Rapina con il complice nel supermercato | nella fuga aggredisce il vigilante

Erano entrati all'interno di un supermercato del centro commerciale di Sermoneta. Una volta dentro avevano portato via dagli scaffali diverse bottiglie di alcolici e nel tentativo di superare le barriere antitaccheggio e di guadagnare la fuga, si era scagliato contro l'addetto alla sicurezza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

