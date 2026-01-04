Roberto Monzani direttore Inter Media House lascia l’Inter dopo 15 anni

Roberto Monzani, attuale direttore dell’Inter Media House, lascia l’FC Internazionale Milano dopo 15 anni di collaborazione. La sua decisione segna la fine di un lungo percorso professionale all’interno del club, durante il quale ha contribuito allo sviluppo dei contenuti mediatici della società nerazzurra. La sua uscita rappresenta un passaggio importante nella gestione delle attività comunicative e mediatiche del club.

Dopo 15 anni di lavoro presso l’FC Internazionale Milano, Roberto Monzani, attuale direttore dell’ Inter Media House lascia il club. L’annuncio è stato dato su LinkedIn. Roberto Monzani, interista da sempre, ha lavorato prima ad Inter Channel per poi diventare prima Direttore dei contenuti digitali del club, poi direttore dei contenuti e della piattaforma media. Nel 2020 è diventato direttore dell’ Inter Media House. Inter Media House nasce nel 2017 con l’obiettivo di accompagnare i tifosi nel mondo Inter attraverso contenuti di qualità, esperienze uniche e innovativi modelli di fan engagement. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

