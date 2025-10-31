Il maggiore Roberto Penge lascia l' Arma dopo 42 anni | Grato a questa istituzione
Nella mattinata odierna, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza, si è svolta la cerimonia di commiato in onore del Maggiore Roberto Penge che lascia il servizio attivo per raggiunti limiti di età, dopo oltre 42 anni nell’Arma. Nato a Camaiore (Lucca) nel 1965, nel 1983. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
