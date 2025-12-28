Risultati Serie A 2025 26 LIVE | solo un pari tra Bologna e Sassuolo Lautaro decide Atalanta Inter
Ecco gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati della Serie A 2025/26. La giornata si è conclusa con un pareggio tra Bologna e Sassuolo, mentre Lautaro Martinez ha deciso il match tra Atalanta e Inter. Seguite le ultime notizie sul campionato italiano e le prestazioni dell’Inter di Cristian Chivu, con analisi e approfondimenti sui risultati e le sfide in corso.
Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com
