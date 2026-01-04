Raoul Bova a Domenica In | Gli audio rubati? Oggi si vuole distruggere qualcuno

Raoul Bova è stato ospite a Domenica In, dove ha commentato il caso degli audio rubati, sottolineando come oggi si cerchi spesso di danneggiare qualcuno per motivi di identità o vendetta. L’attore ha espresso la sua posizione sulla diffusione illegittima di messaggi audio, evidenziando la tendenza attuale a voler distruggere la reputazione altrui senza giusta causa.

(Adnkronos) – "C'è voglia di affossare qualcun altro per sentire la propria identità". Raoul Bova, ospite a Domenica In oggi 4 gennaio 2026, risponde così alle domande di Mara Venier sfiorando il caso gossip che lo ha investito, suo malgrado, con la diffusione illegittima senza consenso di messaggi audio inviati in passato alla modella Martina.

