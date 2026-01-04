Domenica In anticipazioni del 4 gennaio | Raoul Bova si confessa su Don Matteo
Oggi, domenica 4 gennaio 2026, torna in onda su Rai Uno Domenica In, condotta da Mara Venier. La puntata offre anticipazioni e approfondimenti, tra cui la partecipazione di Raoul Bova che si confessa su Don Matteo. Un appuntamento pensato per offrire agli spettatori un’ampia panoramica sugli eventi e le novità della settimana.
Domenica In torna in onda oggi domenica 4 gennaio 2026 con una nuova puntata condotta da Mara Venier. Al suo fianco in studio ci sono Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tanti i grandi ospiti previsti per questa prima puntata del 2026, come Raoul Bova, che sta per tornare in televisione con uno dei personaggi più amati: la nuova stagione di Don Matteo parte dall’8 gennaio su Rai1. Presente anche Enrica Bonaccorti, che parlerà della malattia e si racconterà in un’intervista intensa alla conduttrice. Ecco gli ospiti e le anticipazioni di Domenica In. Domenica In, gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 4 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it
