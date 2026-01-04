Post Malone ha annunciato l’uscita di due nuovi album previste per il 2026, a due anni di distanza da F-1 Trillion, il suo primo progetto in stile country. La notizia è stata condivisa durante una diretta streaming, confermando l’intenzione dell’artista di continuare a esplorare diversi generi musicali e di offrire nuove produzioni ai suoi fan nel prossimo futuro.

Post Malone ha rivelato che nell’anno appena iniziato sono previste le uscite di due nuovi album, che arriveranno a distanza di due anni da F-1 Trillion (certificato platino negli USA), il suo primo lavoro in studio country. L’artista di Syracuse nel corso del 2025 ha presentato i brani dell’ultimo album nel Big A** Stadium Tour, nel quale ha preso parte anche Jelly Roll, al suo fianco in uno dei singoli estratti, e l’ha portato lo scorso agosto a Milano per l’unica data italiana. A distanza di pochi mesi dalla fine del tour, la voce di Losers ha annunciato grandi novità per il 2026: la notizia è arrivata in una diretta streaming sulla piattaforma Kick nel corso della quale ha rivelato che pubblicherà due album. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Post Malone, due nuovi album per il 2026 in una diretta streaming

Leggi anche: Perché Post Malone ha creato un brand? L'abbiamo chiesto direttamente a Post Malone

Leggi anche: I Blue annunciano l’album Reflections e due nuovi live in Italia nel 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Post Malone, due nuovi album per il 2026 in una diretta streaming - L'articolo Post Malone, due nuovi album per il 2026 in una diretta streaming proviene da Metropolitan Magazine. msn.com