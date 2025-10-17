I Blue annunciano l’album Reflections e due nuovi live in Italia nel 2026

I Blue annunciano l’uscita del loro nuovo album in studio, Reflections, e due nuove date nei palazzetti italiani. I Blue sono tornati! Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa e Lee Ryan annunciano l’uscita del loro nuovo album in studio, Reflections, in arrivo il 9 gennaio. Sempre nel 2026 la band tornerà in Italia, dopo il successo dello scorso anno nei palazzetti sold out, con il The 25th Anniversary Tour, il tour mondiale che celebra il venticinquesimo anniversario della loro carriera musicale. Nei primi anni Duemila hanno fatto impazzire folle di ragazzine in ogni angolo del mondo con le loro hit, diventando la colonna sonora di un’intera generazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

