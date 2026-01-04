A Poggibonsi, l’amministrazione comunale ha avviato un’operazione di potenziamento della sicurezza urbana. La polizia municipale sarà rafforzata con l’arrivo di una stazione mobile, destinata a migliorare la presenza e l’efficacia nei diversi quartieri, inclusi centro storico e frazioni. L’investimento, di circa 69 mila euro, rappresenta un passo importante per garantire maggiore sicurezza e controllo sul territorio.

Arriva la stazione mobile della polizia municipale: frazioni e centro storico più sicuri. L’amministrazione comunale di Poggibonsi ha già ordinato il mezzo che, ‘chiavi in mano’, costerà 69.296 euro. "Riconoscendo l’importanza di garantire un presidio costante del territorio e di migliorare la capacità operativa della Polizia Locale- spiega l’amministrazione comunale- intendiamo dotarci di ufficio mobile allestito, che consentirà di migliorare l’attività di prossimità nelle frazioni e nel centro storico del capoluogo, di creare un punto informativo mobile per la cittadinanza per una migliore gestione operativa di eventi e manifestazioni pubbliche, di migliorare la modalità di erogazione del servizio di Polizia Locale nel rilievo dei sinistri stradali e quindi, nel complesso di migliorare l’efficienza e la visibilità del servizio svolto sul territorio dalla Polizia Locale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi: operazione sicurezza. Polizia municipale ‘potenziata’. Ora in arrivo c’è la stazione mobile

