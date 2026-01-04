L’operazione militare degli Stati Uniti in Venezuela ha suscitato numerosi dibattiti a livello internazionale. La questione centrale riguarda la legittimità di un intervento armato contro uno Stato sovrano, in particolare in relazione all’arresto del presidente Nicolás Maduro. Analisti e esperti di diritto internazionale concordano nel sottolineare che, secondo le norme vigenti, un’accusa penale non può giustificare un’azione militare di questa portata.

L’arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro solleva una domanda fondamentale: come può un’accusa penale trasformarsi in un’operazione di guerra contro uno Stato sovrano? La risposta breve è che, secondo la maggior parte degli esperti di diritto internazionale, non può. E infatti l’operazione americana è considerata da molti una violazione del diritto internazionale. L’amministrazione americana ha fornito spiegazioni diverse a seconda di chi parlava. Il segretario di Stato Marco Rubio ha sostenuto che l’attacco serviva a “proteggere e difendere coloro che eseguivano il mandato d’arresto” contro Maduro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Perché l’operazione militare USA in Venezuela è controversa? Ecco cosa dicono gli analisti internazionali

Leggi anche: Venezuela, catturato Maduro dopo operazione militare USA

Leggi anche: Venezuela, vertice tra europei e latinoamericani: si è parlato anche dell'operazione militare Usa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Forse, davvero, era meglio restare in silenzio. Perché giustificare un’azione militare parlando di narcotraffico e “difesa preventiva”, senza nemmeno sfiorare il tema dei più grandi giacimenti petroliferi del pianeta, significa chiedere al Paese un atto di fede. Com - facebook.com facebook

La deterrenza. Perché non è più solo militare ma anche culturale x.com