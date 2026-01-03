Venezuela catturato Maduro dopo operazione militare USA

Da gbt-magazine.com 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Venezuela ha subito un intervento militare statunitense, che ha portato all'arresto di Nicolás Maduro. L'operazione, condotta dalle forze degli Stati Uniti, ha avuto come obiettivo il leader venezuelano, ora sotto custodia e in attesa di processo nel paese. La situazione rappresenta un momento di tensione tra le due nazioni, con possibili ripercussioni sulla stabilità regionale.

Il Venezuela è stato oggetto di un attacco a larga scala da parte di reparti militari USA. Nicolas Maduro è stato arrestato e sarà processato in Venezuela. Così ha detto il senatore repubblicano Mike Lee citando il segretario di stato Marco Rubio. “Mi ha informato che Maduro è stato arrestato per essere processato con l’accusa di reati penali negli Stati Uniti e che l’azione di questa notte è stata intrapresa per proteggere e difendere coloro che stavano eseguendo il mandato di arresto”, ha detti Lee citato da Cnn.  Venezuela, la reazione del Cremlino. Il ministero degli Esteri russo ha condannato l’ “aggressione armata degli Usa contro il Venezuela”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

venezuela catturato maduro dopo operazione militare usa

© Gbt-magazine.com - Venezuela, catturato Maduro dopo operazione militare USA

Leggi anche: Maduro, chi è il presidente del Venezuela catturato dagli Usa

Leggi anche: Attacco Usa al Venezuela. Maduro catturato e portato fuori dal Paese

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Alberto Trentini prigioniero in Venezuela, la mamma scrive a Maduro: «Presidente, mio figlio voleva aiutare il suo popolo»; Venezuela, Trump: Catturato il presidente Maduro; Ultima ora. Attacco in Venezuela, Trump rivendica l'aggressione: Maduro catturato; Venezuela, raid aerei a Caracas. Trump: Attacco su larga scala, catturati Maduro e sua moglie.

venezuela catturato maduro dopoBlitz Usa in Venezuela, Trump: 'Catturato Maduro e portato fuori dal Paese'. Il Nyt: 'Morti e feriti' - Palazzo Chigi: 'Meloni segue situazione in Venezuela, in contatto con Ta ... ansa.it

venezuela catturato maduro dopoMaduro, chi è il presidente del Venezuela catturato dagli Usa - Nicolas Maduro, 63 anni, presidente del Venezuela che oggi gli Usa hanno "catturato e portato fuori dal Paese", come annunciato da Donald Trump, è alla guida ... lapresse.it

venezuela catturato maduro dopoVenezuela, l'opposizione: "Cattura Maduro è stata uscita negoziata" - Dopo i raid Usa e l'annuncio del presidente degli Stati Uniti, è questo il mistero che aleggia sul leader venezuelano, portato fuori dal Paese dai ... msn.com

#Urgente | Nicolás Maduro è stato catturato durante un'operazione militare statunitense, afferma ...

Video #Urgente | Nicolás Maduro è stato catturato durante un'operazione militare statunitense, afferma ...

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.