Venezuela catturato Maduro dopo operazione militare USA

Il Venezuela ha subito un intervento militare statunitense, che ha portato all'arresto di Nicolás Maduro. L'operazione, condotta dalle forze degli Stati Uniti, ha avuto come obiettivo il leader venezuelano, ora sotto custodia e in attesa di processo nel paese. La situazione rappresenta un momento di tensione tra le due nazioni, con possibili ripercussioni sulla stabilità regionale.

Il Venezuela è stato oggetto di un attacco a larga scala da parte di reparti militari USA. Nicolas Maduro è stato arrestato e sarà processato in Venezuela. Così ha detto il senatore repubblicano Mike Lee citando il segretario di stato Marco Rubio. “Mi ha informato che Maduro è stato arrestato per essere processato con l’accusa di reati penali negli Stati Uniti e che l’azione di questa notte è stata intrapresa per proteggere e difendere coloro che stavano eseguendo il mandato di arresto”, ha detti Lee citato da Cnn. Venezuela, la reazione del Cremlino. Il ministero degli Esteri russo ha condannato l’ “aggressione armata degli Usa contro il Venezuela”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Venezuela, catturato Maduro dopo operazione militare USA Leggi anche: Maduro, chi è il presidente del Venezuela catturato dagli Usa Leggi anche: Attacco Usa al Venezuela. Maduro catturato e portato fuori dal Paese Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Alberto Trentini prigioniero in Venezuela, la mamma scrive a Maduro: «Presidente, mio figlio voleva aiutare il suo popolo»; Venezuela, Trump: Catturato il presidente Maduro; Ultima ora. Attacco in Venezuela, Trump rivendica l'aggressione: Maduro catturato; Venezuela, raid aerei a Caracas. Trump: Attacco su larga scala, catturati Maduro e sua moglie. Blitz Usa in Venezuela, Trump: 'Catturato Maduro e portato fuori dal Paese'. Il Nyt: 'Morti e feriti' - Palazzo Chigi: 'Meloni segue situazione in Venezuela, in contatto con Ta ... ansa.it

Maduro, chi è il presidente del Venezuela catturato dagli Usa - Nicolas Maduro, 63 anni, presidente del Venezuela che oggi gli Usa hanno "catturato e portato fuori dal Paese", come annunciato da Donald Trump, è alla guida ... lapresse.it

Venezuela, l'opposizione: "Cattura Maduro è stata uscita negoziata" - Dopo i raid Usa e l'annuncio del presidente degli Stati Uniti, è questo il mistero che aleggia sul leader venezuelano, portato fuori dal Paese dai ... msn.com

#Urgente | Nicolás Maduro è stato catturato durante un'operazione militare statunitense, afferma ...

Venezuela Libero: catturato il dittatore Maduro Si chiude la pagina di una brutale e sanguinaria dittatura comunista che ha privato il popolo di tutto, di beni, di assistenza sanitaria, di libertà, di futuro. Si chiude l’era della “Tumba” il terribile centro di detenzio - facebook.com facebook

Attacco #Usa, #Trump: catturato #Maduro. Il #Venezuela chiede riunione #Onu (aggiornamenti) x.com

