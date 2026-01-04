Panico al mercato Esquilino | ruba una mannaia al macellaio e fugge tra la folla

Nella zona di Esquilino, si è verificato un episodio di furto presso un banco macelleria. Un uomo ha spintonato il proprietario, rubando una mannaia lunga 50 centimetri, e si è dato alla fuga con l’arma. L’evento ha creato scompiglio tra la folla presente, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini.

Ha spintonato il titolare di un banco macelleria e poi ha rubato una grossa mannaia di 50 centimetri, per poi allontanarsi con l'arma in pugno. Panico all'interno del mercato Esquilino nella mattinata di sabato 3 gennaio. Un 37enne libico, senza dimora e con precedenti, è stato arrestato. Sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Panico al mercato Esquilino: ruba una mannaia al macellaio e fugge tra la folla Leggi anche: Ruba il cellulare a una turista straniera sulla Circumvesuviana e fugge: panico sul treno Napoli-Torre Annunziata Leggi anche: Francia, rapina al Louvre: il panico tra la folla all'interno del museo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Roma, ruba una mannaia dalla macelleria al mercato Esquilino e scappa in strada terrorizzando i passanti: arrestato 37enne - Momenti di panico ieri al Mercato Esquilino, a Roma, quando un uomo straniero ha spinto un negoziante, afferrato una mannaia lunga mezzo metro e si è poi lanciato in una fuga a piedi tra i banchi, in ... msn.com

