Ruba il cellulare a una turista straniera sulla Circumvesuviana e fugge | panico sul treno Napoli-Torre Annunziata
Furto a bordo del treno della Circumvesuviana. Derubata una turista straniera diretta agli Scavi di Ercolano. La denuncia di Assoutenti Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Roma - Due rapine commesse tra luglio e settembre, in una delle quali armato di coltello si è scagliato contro un amico per rubargli il cellulare. Alla fine un 20enne cubano è stato arrestato. A incastrarlo, oltre alle testimonianze, il tatuaggio che aveva sul collo. - facebook.com Vai su Facebook
Ruba il cellulare a un'anziana in metropolitana: preso https://ift.tt/boVrdYB Vai su X
Ruba il cellulare a una turista straniera sulla Circumvesuviana e fugge: panico sul treno Napoli-Torre Annunziata - Derubata una turista straniera diretta agli Scavi di Ercolano. Da fanpage.it