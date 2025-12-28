PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-INTER 0-1 | Lautaro un altro gol pesante Luis Henrique si sveglia tardi Djimsiti horror

Ecco un’introduzione adatta alla richiesta: Analisi e valutazioni del match tra Atalanta e Inter, valido per la 17ª giornata di Serie A. L’Inter si impone con un gol di Lautaro e conclude il 2025 in testa alla classifica. La gara ha visto alcune prestazioni positive, ma anche momenti di difficoltà, come l’errore di Djimsiti e il rendimento tardivo di Luis Henrique. Di seguito, i voti, i protagonisti e le valutazioni dei principali protagonisti.

Voti, top e flop del match valevole per la 17esima giornata di Serie A L’Inter batte di misura l’Atalanta e chiude il 2025 in testa alla classifica di Serie A. Decide la rete nella ripresa di capitan Lautaro, la numero 166 con la maglia nerazzurra. Pagelle e tabellino Atalanta-Inter: Lautaro c’è sempre, Luis Henrique si sveglia tardi (AnsaFoto) – Calciomercato.it Pagelle Atalanta-Inter. ATALANTA Carnesecchi 7 FLOP Djimsiti 4 – Anche i più esperti possono sbagliare. Con un passaggio sciagurato condanna la Dea alla sconfitta. Poi fa un altro regalo, ma Pio Esposito non lo sfrutta. Hien 5,5 Kolasinac 6 – Dal 75? Samardzic 5 Zappacosta 6 – Dal 46? Musah 5 De Roon 6 Ederson 6,5 Zalewski 6 TOP De Ketelaere 6,5 – Uno di quelli che lotta su ogni pallone, soprattutto nel primo tempo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-INTER 0-1: Lautaro, un altro gol pesante. Luis Henrique si sveglia tardi, Djimsiti horror Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO GENOA-INTER 1-2: Lautaro si sdoppia, Frendrup in difficoltà. Luis Henrique fatica Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO GENOA-INTER 1-2: Lautaro si sdoppia, Vitinha dà la scossa. Luis Henrique fatica Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Genoa-Atalanta 0-1, pagelle e tabellino: disastro di Leali e Norton-Cuffy, Scamacca e De Ketelaere deludono ma Hien decide allo scadere; Atalanta, vittoria con il brivido: Genoa steso 1-0 da Hien; Il cuore Genoa non basta, l'Atalanta la vince nel recupero; Bologna-Inter 4-3 d.c.r., pagelle e tabellino: i rossoblù passano ai rigori e volano in finale di Supercoppa Italiana dove affronteranno il Napoli. Pagelle LIVE di Atalanta-Inter: voti e giudizi - Questa sera, infatti, i nerazzurri fanno visita all’ Atalanta per tentare di chiudere al meglio l’anno e ... passioneinter.com

Doppietta di Scamacca, l'Atalanta batte il Cagliari: non basta un super Caprile ai sardi - 1 e torna a vincere dopo la sconfitta con il Verona della scorsa giornata. fantacalcio.it

#CremoneseNapoli 0-2, pagelle e tabellino: doppietta di uno strepitoso #Hojlund, Baschirotto sovrastato, Neres sottotono x.com

#Supercoppa, il #Napoli vince la finale: le pagelle ed il tabellino #sportpress24 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.