Mister Torrisi amareggiato | La Reggina può andare avanti così

Il tecnico della Reggina Alfio Torrisi, che non si è potuto sedere in panchina perché squalificato, non si dà pace dopo la sconfitta rimediata in casa contro l’Athletic Palermo e manda messaggi inequivocabili ai giocatori: “Occorre fare presto il punto sulla situazione. Di certo non si può andare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

