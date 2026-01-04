Milan prime indiscrezioni sulla maglia 2026 27 | ritorno al 1998-99
Si susseguono le prime indiscrezioni sulla maglia del Milan per la stagione 2026/27, con un possibile ritorno a un design ispirato alla stagione 1998-99. Secondo fonti del settore, la nuova divisa potrebbe richiamare un modello storico del club, offrendo un collegamento tra passato e presente. Queste anticipazioni, ancora non ufficiali, alimentano l’interesse dei tifosi e degli appassionati di calcio.
Prime indiscrezioni sulla prossima maglia del Milan e il passato torna subito a farsi sentire. In rete iniziano a circolare le anticipazioni sulla prima divisa rossonera 202526, che secondo le informazioni raccolte dal portale specializzato Footy Headlines si ispirerebbe a un modello iconico della storia recente del club. Il concept punta su strisce verticali rosse e nere più larghe, una scelta che richiama direttamente la maglia della stagione 1998-1999, anno simbolo per il Milan per estetica e identità visiva. Una linea più “pulita” e riconoscibile, pensata per rafforzare il legame con la tradizione senza stravolgere i codici storici del club. 🔗 Leggi su Milanzone.it
