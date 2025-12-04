Milan novità sulla maglia da trasferta della stagione 2026 27 | rimane il bianco assieme ad altri due colori

Il sito 'Footy Headlines' ha svelato importanti novità sulla prossima maglia da trasferta del Milan per la stagione 202627: rimane il bianco e dettagli che richiamano il passato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, novità sulla maglia da trasferta della stagione 2026/27: rimane il bianco, assieme ad altri due colori

Altre letture consigliate

Milan in emergenza: infortunato Fofana. Maignan rinnova? Novità su Thiago Silva - facebook.com Vai su Facebook

Milan, torna il diavoletto. Nel '25-'26 sarà il logo sulla maglia bianca. La rossonera invece... - Il simbolo del diavolo è stato introdotto dal Milan nel 1979: è subito apparso sulle maglie assieme alla stella del decimo scudetto, ... gazzetta.it scrive

Milan, presentata la seconda maglia 2025-26: torna il Diavoletto in un omaggio agli anni ‘80 - Il Milan e lo sponsor tecnico Puma hanno presentato oggi, giovedì 3 luglio, la seconda maglia per la stagione 2025- Si legge su ilgiorno.it

Milan, si torna al diavoletto come logo: sarà sulla seconda maglia bianca 2025/26, un ritorno al passato - Grande attenzione sul presente e su un finale di stagione nel quale il Milan può arricchire il suo palmares con la sesta Coppa Italia della sua storia e deve necessariamente centrare un piazzamento in ... Si legge su calciomercato.com

Milan, svelata la maglia 2025/2026: tutti i dettagli | FOTO - La maglia casalinga del Milan per la prossima stagione, infatti, sarà unica nel suo genere. Si legge su gianlucadimarzio.com

Milan, col Monza l'esordio della nuova maglia: tutti i dettagli - Milan e Puma hanno svelato ufficialmente il nuovo Home Kit per la stagione 2025/26, unendo tradizione e innovazione in una maglia che rende omaggio alle origini leggendarie del club. Riporta tuttosport.com