Meteo Epifania | vento pioggia freddo e neve su mezza Italia

Le condizioni meteorologiche previste per l’Epifania interessano gran parte dell’Italia, con vento, pioggia, freddo e neve. Un fronte di correnti artiche provenienti dall’Europa centrale si sta spostando verso il Mediterraneo, favorendo la formazione di una depressione che porterà condizioni climatiche variabili e intense su molte regioni. È importante monitorare gli aggiornamenti per affrontare eventuali disagi causati dal maltempo.

Il flusso di correnti artiche che sta dilagando sull'Europa centro occidentale entrerà gradualmente sul Mediterraneo stimolando la formazione di una depressione alle basse latitudini. L'attuale fronte di instabilità legato ad una confluenza si trasformerà in un vortice ciclonico con tanto di minimo che si collocherà nella giornata dell'Epifania tra la Sardegna e la Sicilia. La posizione del Vortice dividerà l'Italia in due settori, quello in cui il flusso di aria fredda sarà diretto da NE, sostanzialmente le regioni centro settentrionali e quello in cui si rimescolerà con aria mite mediterranea raggiungendo l'Italia meridionale con correnti di Libeccio.

