Nkunku Milan il Fenerbahce continua il suo pressing | i rossoneri però non cambiano idea sul francese La posizione del club di via Aldo Rossi

Il mercato di gennaio 2026 vede il Fenerbahçe continuare a pressare per Nkunku, offrendosi fino a 25 milioni di euro. Tuttavia, il Milan mantiene la propria posizione, chiedendo una cifra superiore per il francese. La trattativa rimane aperta, con il club di via Aldo Rossi deciso a non cedere facilmente. La questione Nkunku resta uno dei temi principali nelle dinamiche di mercato tra Milano e Istanbul in questa fase della sessione invernale.

Nkunku Milan, il Fenerbahce pronto ad arrivare fino a 25 milioni di euro. I rossoneri ne chiedono 10 in più per chiudere l'affare Il mese di gennaio 2026 segna una fase particolarmente intensa per il mercato rossonero e la voce Nkunku è diventata una delle più discusse sull'asse Milano-Istanbul. Secondo quanto riportato dal giornalista turco .

