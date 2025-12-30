Mamma ho perso l’aereo: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, martedì 30 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Mamma ho perso l’aereo, film degli anni novanta che è diventato un vero cult venendo spesso riproposto durante il periodo natalizio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. A Chicago una numerosa famiglia americana, i McCallister, decide di trascorrere le festività natalizie a Parigi. Il più piccolo dei loro figli, Kevin (Macaulay Culkin), viene continuamente deriso e rimproverato dai familiari. Anche la sera prima della partenza, dopo un litigio con il fratello maggiore, viene mandato a dormire in soffitta per punizione. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Mamma ho perso l’aereo: tutto quello che c’è da sapere sul film

