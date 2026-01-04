Maduro in carcere Trump a Rodriguez | Faccia cose giuste o pagherà più di lui

Nicolas Maduro è stato trasferito nel carcere di Brooklyn, noto per le sue condizioni difficili e problemi di gestione. La visita di Trump a Rodriguez ha attirato l’attenzione, con il messaggio di un possibile intervento sulla situazione. La notizia evidenzia le sfide del sistema penitenziario statunitense e le implicazioni politiche legate alla detenzione del leader venezuelano.

Nicolas Maduro è giunto fra sabato e domenica al Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Ad attenderlo una cella in una struttura carceraria nota negli States per le sue condizioni definite "squallide", la cronica carenza di personale e la violenza dei detenuti. L'account ufficiale 'di risposta rapida' della Casa Bianca ha pubblicato un video devo l'ormai ex leader di Caracas viene mostrato con una felpa nera con cappuccio, camminare lungo un corridoio con un tappeto blu con la scritta 'Dea Nyd' in mezzo a due agenti. Intanto, mentre l'esercito ha riconosciuto Delcy Rodriguez come presidente ad interim del Paese, il presidente Usa Donald Trump non le manda a dire e in un'intervista a 'The Atlantic' afferma: "Se non fa ciò che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro". 🔗 Leggi su Iltempo.it

