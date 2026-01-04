Maduro in carcere Trump a Rodriguez | Faccia cose giuste o pagherà più di lui
Nicolas Maduro è stato trasferito nel carcere di Brooklyn, noto per le sue condizioni difficili e problemi di gestione. La visita di Trump a Rodriguez ha attirato l’attenzione, con il messaggio di un possibile intervento sulla situazione. La notizia evidenzia le sfide del sistema penitenziario statunitense e le implicazioni politiche legate alla detenzione del leader venezuelano.
Nicolas Maduro è giunto fra sabato e domenica al Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Ad attenderlo una cella in una struttura carceraria nota negli States per le sue condizioni definite "squallide", la cronica carenza di personale e la violenza dei detenuti. L'account ufficiale 'di risposta rapida' della Casa Bianca ha pubblicato un video devo l'ormai ex leader di Caracas viene mostrato con una felpa nera con cappuccio, camminare lungo un corridoio con un tappeto blu con la scritta 'Dea Nyd' in mezzo a due agenti. Intanto, mentre l'esercito ha riconosciuto Delcy Rodriguez come presidente ad interim del Paese, il presidente Usa Donald Trump non le manda a dire e in un'intervista a 'The Atlantic' afferma: "Se non fa ciò che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Trump alla vice di Maduro, Delcy Rodriguez: "Faccia cose giuste o pagherà più di lui. La Groenlandia? Ci serve, motivi di sicurezza"
Leggi anche: Trump alla vice di Maduro, Delcy Rodriguez: "Faccia cose giuste o pagherà più di lui. La Groenlandia? Ci serve, motivi di difesa"
Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Esercito di Caracas: riconosciamo presidenza ad interim Rodríguez. Rubio: è illegittima; Trump abbatte Maduro. E il diritto internazionale; Le notizie di sabato 3 gennaio sull’attacco Usa in Venezuela.
Maduro in carcere. Trump a Rodriguez: "Faccia cose giuste o pagherà più di lui" - Nicolas Maduro è giunto fra sabato e domenica al Metropolitan Detention Center di Brooklyn. iltempo.it
Venezuela, Maduro in cella. L'interim a Rodriguez ma Trump la minaccia - Il tycoon: 'Agli Usa serve la Groenlandia per motivi di difesa' - ansa.it
Maduro in carcere a New York. Nyt: a dicembre ha respinto esilio in Turchia. Usa puntano su Rodriguez - La Camera costituzionale della Corte suprema del Venezuela ha ordinato sabato 3 gennaio 2026 che la vicepresidente Delcy Rodríguez assuma il ruolo ?di presidente ad interim del Paese in assenza di Nic ... ilsole24ore.com
Maduro nella 'Guantanamo di New York'. Recluso al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, il carcere di Maxwell e Combs #ANSA x.com
#Maduro in carcere a NY, lunedì il Consiglio Onu. L’esercito del #Venezuela appoggia Delcy Rodriguez - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.