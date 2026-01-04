Trump alla vice di Maduro Delcy Rodriguez | Faccia cose giuste o pagherà più di lui La Groenlandia? Ci serve motivi di difesa

Nella notte del 3 gennaio, gli Stati Uniti hanno effettuato un'operazione militare in Venezuela, arrestando Nicolás Maduro e sua moglie. In risposta, Delcy Rodríguez, vice di Maduro, ha avvertito Trump di agire correttamente, altrimenti ne subirà le conseguenze. La questione della Groenlandia è stata menzionata come strategicamente importante, sottolineando l’interesse e le motivazioni di difesa legate alla regione.

Venezuela, chi è la vice di Maduro: il ritratto di Delcy Rodriguez - Nata a Caracas nel 1969, è stata presidente dell'Assemblea nazionale costituente dal 4 agosto 2017 al 14 giugno 2018. tg24.sky.it

Governo Trump considera ilegítima presidência de Delcy Rodríguez na Venezuela - O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou neste domingo (4) que a vice de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, não é a "presidente legítima da Venezuela", destacando que o governo norte- ansabrasil.com.br

Trump alla vice di Maduro, Delcy Rodriguez: "Faccia cose giuste o pagherà più di lui. La Groenlandia Ci serve, motivi di sicurezza" x.com

La podcaster di destra Katie Miller e moglie di Stephen Miller, il potente vice capo di gabinetto di Donald Trump, ha pubblicato su X una mappa della Groenlandia con sovrapposta la bandiera americana - facebook.com facebook

