L’Unicusano Avellino Basket frena | Livorno stoppa la rimonta irpina
L’Unicusano Avellino Basket affronta una difficile trasferta a Livorno, dove si ferma con un punteggio di 82-77. La squadra irpina, priva di Chandler a causa di un problema muscolare, non riesce a completare la rimonta. La partita evidenzia le difficoltà incontrate dagli irpini in questa fase del campionato, con un risultato che riflette gli sforzi compiuti in un match combattuto.
Impegno complicato per l’Unicusano Avellino Basket sul campo di Livorno. Gli irpini vengono sconfitti 82-77 dagli amaranto al termine di una gara resa ancora più difficile dall’assenza di Chandler, fermato da un problema muscolare. La Libertas Livorno, spinta da un pubblico caldo e rumoroso, ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
