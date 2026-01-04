L’Unicusano Avellino Basket frena | Livorno stoppa la rimonta irpina

Da avellinotoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unicusano Avellino Basket affronta una difficile trasferta a Livorno, dove si ferma con un punteggio di 82-77. La squadra irpina, priva di Chandler a causa di un problema muscolare, non riesce a completare la rimonta. La partita evidenzia le difficoltà incontrate dagli irpini in questa fase del campionato, con un risultato che riflette gli sforzi compiuti in un match combattuto.

Impegno complicato per l’Unicusano Avellino Basket sul campo di Livorno. Gli irpini vengono sconfitti 82-77 dagli amaranto al termine di una gara resa ancora più difficile dall’assenza di Chandler, fermato da un problema muscolare. La Libertas Livorno, spinta da un pubblico caldo e rumoroso, ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

l8217unicusano avellino basket frena livorno stoppa la rimonta irpina

© Avellinotoday.it - L’Unicusano Avellino Basket frena: Livorno stoppa la rimonta irpina

Leggi anche: Basket, serie A2 | Bi. Emme Service Libertas Livorno-Unicusano Avellino Basket in diretta

Leggi anche: Basket serie A2 | Unicusano Avellino Basket-Bi.Emme Service Libertas Livorno in diretta. Live

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

l8217unicusano avellino basket frenaAvellino senza Chandler, la Libertas Livorno torna a vincere - E' stato un impegno complicato per l'Unicusano Avellino Basket sul campo di Livorno. basketinside.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.