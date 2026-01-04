Continuano gli appuntamenti domenicali a Villa La Magia di Quarrata, con la rassegna di musica dal vivo nel suggestivo salone affrescato. Questa settimana, l’omaggio di Bosso a Pino Daniele, intitolato

Proseguono gli appuntamenti domenicali a villa La Magia con la rassegna di musica dal vivo pomeridiana nel salone affrescato della villa medicea di Quarrata (via Vecchia Fiorentina primo tronco numero 63), per apprezzare da vicino le esibizioni di musicisti d’eccellenza nell’atmosfera suggestiva del salone. "La Magia della Musica": la musica di Pino Daniele sarà al centro del concerto di domenica 18 gennaio 2026 con un duo d’eccezione: Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, protagonisti dell’omaggio alla musica del famoso cantautore partenopeo dal titolo "Il cielo è pieno di stelle". 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'omaggio di Bosso a Pino Daniele. Alla Magia "Il cielo è pieno di stelle"

