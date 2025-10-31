All’Archivio di Stato Tiziano Fermi presenta il libro Crema tra medioevo e rinascimento
Giovedì 6 novembre alle ore 17,30, all'Archivio di Stato di Piacenza, Tiziano Fermi presenta il libro di Simone Caldano "Crema tra Medioevo e Rinascimento". Questo testo prende in esame il fulcro di una vivace "quasi-città" e le sue trasformazioni tra l’XI e il XVI secolo. In questo lungo arco. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
