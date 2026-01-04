Stanislav Lobotka, nel post-partita di Lazio-Napoli su Dazn, ha commentato la collaborazione con Scott McTominay, sottolineando il buon feeling tra i due centrocampisti. Ha evidenziato come, pur essendo diversi, si trovino bene ad operare molto vicini in campo, contribuendo alla fase di centrocampo della squadra. Le sue parole offrono una panoramica sulla dinamica tra i giocatori e il loro ruolo nel sistema di gioco del Napoli.

Stanislav Lobotka è intervenuto a Dazn nel post-partita di Lazio-Napoli e ha parlato della gara e del suo rapporto con Scott McTominay. Lobotka: «McTominay è un giocatore importante, siamo a tratti simili e a tratti diversi». «Stiamo giocando come una squadra, per questo stiamo avendo successo. Attacchiamo e difendiamo di gruppo. Questo è il nostro segreto. McTominay? Difficile rispondere sulla nostra intesa. Io credo che abbiamo un’idea di calcio molto simile nella nostra mente, sono molto felice di giocare accanto a lui perché ha dimostrato che giocatore è e quanto è importante. Siamo sempre molto vicini, a volte abbiamo caratteristiche simili e a volte differenti e siamo entrambi bravi nell’uno contro uno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lobotka: «Io e McTominay ci troviamo bene, giochiamo molto vicini anche se in parte siamo diversi»

