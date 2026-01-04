Lobotka | Io e McTominay ci troviamo bene giochiamo molto vicini anche se in parte siamo diversi
Stanislav Lobotka, nel post-partita di Lazio-Napoli su Dazn, ha commentato la collaborazione con Scott McTominay, sottolineando il buon feeling tra i due centrocampisti. Ha evidenziato come, pur essendo diversi, si trovino bene ad operare molto vicini in campo, contribuendo alla fase di centrocampo della squadra. Le sue parole offrono una panoramica sulla dinamica tra i giocatori e il loro ruolo nel sistema di gioco del Napoli.
Stanislav Lobotka è intervenuto a Dazn nel post-partita di Lazio-Napoli e ha parlato della gara e del suo rapporto con Scott McTominay. Lobotka: «McTominay è un giocatore importante, siamo a tratti simili e a tratti diversi». «Stiamo giocando come una squadra, per questo stiamo avendo successo. Attacchiamo e difendiamo di gruppo. Questo è il nostro segreto. McTominay? Difficile rispondere sulla nostra intesa. Io credo che abbiamo un’idea di calcio molto simile nella nostra mente, sono molto felice di giocare accanto a lui perché ha dimostrato che giocatore è e quanto è importante. Siamo sempre molto vicini, a volte abbiamo caratteristiche simili e a volte differenti e siamo entrambi bravi nell’uno contro uno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Italia, Di Lorenzo: “Partiti bene poi nel secondo tempo ci siamo rilassati. A marzo ci giochiamo tanto”
Leggi anche: Conte: "Io non ho maschere. Se ci sono cose che non vanno bene, non bisogna girarsi dall'altra parte"
IL PARERE - Rambaudi: "Lobotka e McTominay sono i punti di forza del Napoli, la Lazio può mettere in difficoltà gli azzurri in un aspetto" - Napoli a RadioSei: "Il Napoli è una squadra forte, che ha vinto il campionato e preso altri calciatori importanti. napolimagazine.com
McTominay a DAZN: "Nel calcio di oggi devi saper giocare ovunque. Lobo? Suo rientro ci facilita" - Napoli, il centrocampista azzurro Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di DAZN. tuttonapoli.net
Valori mercato Napoli, quanti ribassi: "Lobotka flop, calano McTominay ed altri 4" - Lo strano caso del Napoli: la squadra di Conte vince, ma i valori di mercato degli azzurri scendono o aumentano di poco. msn.com
SERIE A 13:30 LAZIO XI: Provedel; Marusic, Mario Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. NAPOLI XI: : Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesús; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlu - facebook.com facebook
ONCES #SerieA | #LazioNapoli #LAZIO | Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Guendouzi; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. #NAPOLI | Vanja Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzol x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.