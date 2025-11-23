Conte | Io non ho maschere Se ci sono cose che non vanno bene non bisogna girarsi dall' altra parte
"Siamo soddisfatti per la vittoria, per come è stata ottenuta, per il primo tempo e i ritmi alti, ma anche nel secondo tempo ci abbiamo provato, poi è inevitabile che l'Atalanta si riversasse nella nostra metà campo. Potevamo gestire meglio la palla ma abbiamo vinto contro una squadra molto forte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
?Antonio Conte a Sky Sport: “L’ultima tegola che ci è caduta addosso di Frank Anguissa, che si è fatto male in nazionale, mi ha portato a fare delle riflessioni. Ma proprio a livello oggettivo, perché a centrocampo siamo rimasti veramente in pochi. Tre oggi di - facebook.com Vai su Facebook
Conte si gode il Napoli e avvisa: “Io non ho maschere, dico quel che vedo soprattutto quando non va” - Un po’ meno per il clima creatosi attorno alla squadra: “I media fanno il loro mestiere ma certe cose le può spiegare solo ... Lo riporta fanpage.it
"Io senza maschere, a qualcuno non piace": Conte si riprende il Napoli e ADL gongola. "Bravo" - Il tecnico salentino torna alla vittoria e si toglie qualche sassolino dalla scarpa nel postpartita: "Altri parlano mentre noi lavoriamo" ... tuttosport.com scrive
Napoli, Antonio Conte spiega il cambio di modulo: “Io non ho maschere” - Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato a Sky dopo la vittoria contro l’ Atalanta. Segnala msn.com