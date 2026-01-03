LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | le azzurre possono sfruttare la pista liscia seconda manche alle 13.00

Segui in tempo reale la gara di gigante di Kranjska Gora 2026, in programma oggi con la seconda manche alle 13.00. Le atlete italiane hanno l’opportunità di sfruttare una pista liscia e competitiva. Quattro azzurre partiranno con i primi numeri, puntando a una buona prestazione. Clicca qui per gli aggiornamenti live e per conoscere gli sviluppi della competizione, in assenza di gare maschili questo fine settimana.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHÉ GLI UOMINI NON GAREGGIANO QUESTO FINE SETTIMANA 12:48 Saranno cinque le azzurre al cancelletto, con 4 di esse che potranno spingere all’attacco partendo con i primissimi numeri. Si tratta di Ilaria Ghisalberti (30esima), Alice Pazzaglia (29esima), Sofia Goggia (27esima) ed Ambra Pomarè (26esima). Ci sarà da attendere invece per ammirare Lara Della Mea, ottima ottava nella prima manche. Italiane che conteranno anche sulla tracciatura del tecnico Daniele Simoncelli. 12:43 Distacchi tuttavia minimi tra le prime della classe, con la top 5 chiusa dall’austriaca Scheib che paga appena 41 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: le azzurre possono sfruttare la pista liscia, seconda manche alle 13.00 Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: 5 azzurre qualificate, fuori Trocker. Alle 13.00 la seconda manche Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA: 4 azzurre qualificate, Trocker sfiora l’impresa! Alle 13.00 la seconda manche Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sci alpino, Kranjska Gora: fari puntati su Sofia Goggia. Segui la diretta - Coppa del Mondo: classifica generale donne; DIRETTA – Sci alpino, gigante femminile: in pista la seconda manche con Della Mea, Goggia, Pazzaglia e Collomb ?? Semmering Guarda la diretta streaming qui ???? https://www.rainews.it/maratona/2025/12/sci-alpino-coppa-del-mondo-femminile-semmering-; LIVE Sci alpino, Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA: Scheib profeta in patria, Della Mea sempre più in alto, Goggia in top10; Sci, il gigante di Semmering a Scheib: Goggia ottava. SuperG Livigno a Schwarz, quinto Paris. LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: le azzurre possono sfruttare la pista liscia, seconda manche alle 13.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHÉ GLI UOMINI NON GAREGGIANO QUESTO FINE SETTIMANA 12:38 Prima manche che ha sorriso a Camille Rast. oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Kranjska Gora, startlist, streaming - L'inizio di un nuovo anno porta con sé propositi, desideri e la voglia di continuare a sognare in grande. oasport.it LIVE! Gigante femminile Kranjska Gora, diretta scritta Coppa del Mondo: Scheib contro Hector, Robinson e Shiffrin, Goggia e Della Mea per stupire - La diretta scritta del gigante femminile di Kranjska Gora, sesta prova stagionale di Coppa del Mondo 2025- eurosport.it

Sci alpino oggi: gigante femminile a Kranjska Gora Le azzurre sono 9, con Sofia Goggia al via con il pettorale 11. Diretta TV e streaming, doppia manche alle 10:00 e 13:00. Tutti i dettagli su orari, pettorali e dove vederla nel link nei commenti - facebook.com facebook

Sabato 3 Gennaio Live Rai Sport: Sci Alpino Slalom Gigante Kranjska Gora, Sci di Fondo Val di Fiemme x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.