ROMA – Mercoledì 22 ottobre, alle ore 10, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà la presentazione del Rapporto ASviS “L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”. Introduce la vice presidente della Camera, Anna Ascani. L’appuntamento, come informa una nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. Alle ore 11:50 è previsto l’intervento di Raffaele Fitto (foto), vice presidente esecutivo della Commissione Europea, che relazionerà su “L’impegno dell’Unione europea”. Il Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, giunto alla sua decima edizione, rappresenta uno strumento unico per analizzare l’avanzamento del nostro Paese verso il raggiungimento dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 e identificare gli ambiti in cui bisogna intervenire per assicurare la sostenibilità economica, sociale e ambientale del modello di sviluppo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - A Roma la presentazione del Rapporto ASviS “L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”