Il dato incredibile di Rrahmani | 3 gol subiti con lui 17 senza Ecco perché è l’insostituibile di Conte

Napolissimo.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Statistiche a confronto. Il rendimento del Napoli cambia drasticamente in base alla presenza di Amir Rrahmani. L’analisi dei dati stagionali evidenzia un divario netto: 3 gol subiti in 8 partite con lui in campo (solidità da titolo), contro i 17 gol incassati nelle 10 gare della sua assenza. I numeri eleggono il difensore kosovaro come il giocatore più influente per gli equilibri di Antonio Conte. Amir Rrahmani, il muro della difesa del Napoli L’importanza dell'”Invisible Man”: oltre i gol e i riflettori. Nel calcio moderno, spesso si celebrano gli attaccanti e i giocatori di fantasia (come i recenti exploit di David Neres o Noa Lang ), ma le vittorie dei campionati si costruiscono sulla solidità. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

