Lazio – Napoli ecco le formazioni ufficiali | due esclusi a sorpresa!

Ecco le formazioni ufficiali di Lazio–Napoli, con due sorprese tra gli esclusi. Dopo la vittoria contro la Cremonese, il Napoli affronta la Lazio di Maurizio Sarri in una sfida importante. La partita si preannuncia difficile per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in questa fase della stagione. Di seguito, i titolari scelti dai due allenatori.

Il Napoli torna in campo dopo la vittoria ottenuta ai danni della Cremonese. Gli azzurri affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri in una trasferta che si prospetta molto ostica. Antonio Conte non ha mai battuto l’ex tecnico del Napoli e farà di tutto per sfatare questo tabù. I partenopei non battono la Lazio da tre anni, a conferma del fatto che la trasferta all’Olimpico non è mai banale. Conte ha scelto la formazione titolare, facendo i conti con le assenze: non ci saranno Lucca e Vergara. Lazio-Napoli, le scelte di Conte: Lucca e Vergara non ci saranno. Antonio Conte ha deciso di lasciare in panchina Noa Lang e Buongiorno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

