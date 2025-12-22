Napoli-Bologna le formazioni ufficiali | due esclusi eccellenti per Conte

Antonio Conte ha sciolto gli ultimi dubbi per la formazione ufficiale di Napoli-Bologna. Due le scelte a sorpresa del tecnico leccese, che disputerà la sua ottava finale in carriera. Anche per Vincenzo Italiano si tratta di un appuntamento importantissimo, dopo aver perso 3 finali con la Fiorentina, ma trionfato in Coppa Italia proprio con i rossoblù. Napoli-Bologna: le scelte ufficiali della gara. Antonio Conte non cambia il modulo rispetto alla partita vinta con il Milan, confermando il 3-4-2-1. In porta Milinkovic-Savic, con un terzetto difensivo composto da capitan Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus, che vince il ballottaggio con Buongiorno.

