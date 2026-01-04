L' attivista calabrese Fullone vittima di violenze sessuali in Israele dopo il fermo di Flotilla

L’attivista calabrese Fullone è stato vittima di violenze sessuali in Israele, dopo il fermo della Flotilla per Gaza. La notizia si inserisce in un contesto di tensioni e violazioni dei diritti umani, come evidenziato anche dal racconto di Greta Thunberg, che ha denunciato le aggressioni subite da membri della flottiglia arrestati dalle forze israeliane.

L'attivista svedese Greta Thunberg ha condiviso un post su Instagram in cui ha denunciato le violenze sessuali subite da membri della Flotilla per Gaza dopo il loro arresto da parte delle forze israeliane. Tra di loro c'è anche Vincenzo Fullone, attivista calabrese che ha vissuto a Gaza ed è stato arrestato a bordo della barca "Consciencc", parte della Flotilla: « In tre occasioni diverse, mi.

Rientrato in Calabria attivista fermato con Flotilla bis - Vincenzo Fullone, il 53enne attivista calabrese che ha preso parte alla missione umanitaria della Freedom Flotilla bis sulla nave Conscience, è rientrato nel tardo pomeriggio in Calabria, atterrando ... ansa.it

Rientrato in Calabria l'attivista fermato sulla Flotilla bis diretta a Gaza - Vincenzo Fullone, il 53enne attivista calabrese che ha preso parte alla missione umanitaria della Freedom Flotilla bis sulla nave Conscience, è rientrato nel tardo pomeriggio in Calabria, atterrando ... rainews.it

