Gaza riaperto il valico di Kerem Shalom | Flotilla l' attivista La Piccirella denuncia Israele per tortura
Scambio di accuse sulla violazione della tregua: Israele ha lanciato una nuova ondata di raid prima di annunciare il ritorno in vigore dell'accordo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Venerdì 17 ottobre, camion carichi di carburante e aiuti umanitari diretti a #Gaza sono passati attraverso il confine egiziano di #Rafah. Sarà probabilmente riaperto domenica, ha dichiarato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar all'agenzia di stampa ital - X Vai su X
Sky tg24. . Venerdì 17 ottobre, camion carichi di carburante e aiuti umanitari diretti a Gaza sono passati attraverso il confine egiziano di Rafah. Sarà probabilmente riaperto domenica, ha dichiarato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar all'agenzia di st - facebook.com Vai su Facebook
Israele, riaperto il valico di Kerem Shalom. Vance: 'Mantenere il cessate il fuoco a Gaza sarà complicato' - Israele rende noto di aver riaperto il valico di Kerem Shalom agli aiuti. Da ansa.it
Gaza, ripreso il cessate il fuoco | Israele: riaperto il valico di Kerem Shalom - L'esercito israeliano ha annunciato la ripresa del cessate il fuoco dopo violenti raid su Gaza "in risposta alle violazioni di Hamas". Riporta msn.com
Il valico di Rafah potrebbe riaprire domenica. Trump: “Elimineremo Hamas se continua a uccidere a Gaza” - Trump: "Elimineremo Hamas se continua a uccidere a Gaza" Leggi su Agenzia Nova ... Segnala agenzianova.com