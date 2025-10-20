Gaza riaperto il valico di Kerem Shalom | Flotilla l' attivista La Piccirella denuncia Israele per tortura

Tgcom24.mediaset.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scambio di accuse sulla violazione della tregua: Israele ha lanciato una nuova ondata di raid prima di annunciare il ritorno in vigore dell'accordo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza riaperto il valico di kerem shalom flotilla l attivista la piccirella denuncia israele per tortura

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, riaperto il valico di Kerem Shalom | Flotilla, l'attivista La Piccirella denuncia Israele per tortura

Altri contenuti sullo stesso argomento

gaza riaperto valico keremIsraele, riaperto il valico di Kerem Shalom. Vance: 'Mantenere il cessate il fuoco a Gaza sarà complicato' - Israele rende noto di aver riaperto il valico di Kerem Shalom agli aiuti. Da ansa.it

Gaza, ripreso il cessate il fuoco | Israele: riaperto il valico di Kerem Shalom - L'esercito israeliano ha annunciato la ripresa del cessate il fuoco dopo violenti raid su Gaza "in risposta alle violazioni di Hamas". Riporta msn.com

Il valico di Rafah potrebbe riaprire domenica. Trump: “Elimineremo Hamas se continua a uccidere a Gaza” - Trump: "Elimineremo Hamas se continua a uccidere a Gaza" Leggi su Agenzia Nova ... Segnala agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Riaperto Valico Kerem