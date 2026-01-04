L’immagine presenta una visione spesso fraintesa dei dati globali, suggerendo che l’America abbia problemi mentre il resto del mondo prospera. Tuttavia, questa interpretazione è troppo semplicistica. È importante analizzare i numeri nel loro contesto, evitando conclusioni affrettate. In questa analisi, esploreremo i dati in modo obiettivo, offrendo una comprensione più accurata delle tendenze mondiali rispetto alle apparenze iniziali.

C’è un modo semplice per leggere questo grafico, ed è il più sbagliato: “l’America va male, il resto del mondo va bene”. La lettura giusta è un’altra, ed è più interessante: il 2025 è stato l’anno in cui il mercato globale ha ricominciato a credere nella differenza. Nelle differenze tra economie, tra cicli, tra politiche industriali, tra rischi e opportunità. Dopo anni di iperconcentrazione americana, di S&P 500 come unico metro di giudizio e di Nasdaq come orizzonte mentale, qualcosa si è rotto. O forse si è semplicemente riequilibrato. Il grafico dice che quasi tutti i grandi mercati hanno fatto meglio degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’anno dopo l’America

Leggi anche: Mamdani sindaco: così l’Italia si innamorò per l’ennesima volta dell’America che non è l’America

Leggi anche: Magazzini Generali, dal 12 al 15 novembre lo spettacolo di Alessia Cespuglio "America America"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'anno in cui l'America è cambiata - 2025 in rassegna

Damiano David sposa Dove Cameron. Dopo circa due anni d’amore, il cantante ed ex frontman dei Maneskin ha annunciato il matrimonio con la fidanzata. “Sarà un anno bellissimo”, ha scritto ad accompagnare le foto. - facebook.com facebook

Il Milan di quest'anno è Luka Modric, che dopo il fischio finale è sfinito, ma soddisfatto x.com