Mamdani sindaco | così l’Italia si innamorò per l’ennesima volta dell’America che non è l’America

“E quindi almeno a New York si può tornare.” Questo il “commento” di un’italiana su Facebook. Ovviamente si può tornare perché il nuovo sindaco della Grande Mela si chiama Zhoran Mamdani, si dichiara socialista democratico, ma in fondo il suo programma si può condensare in una affermazione sintetica: “ Vogliamo tutto! E gratis ”. Una copia del nostro grillismo. Al di qua dell’Atlantico si festeggia. Come se Donald Trump sia sul punto di crollare. Come se fosse Zhoran il primo sindaco giovane. Come se fosse il primo non nato negli Stati Uniti. La lista dei sindaci naturalizzati americani è in realtà lunga, come è normale che sia in una nazione e in una città di immigrati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mamdani sindaco: così l’Italia si innamorò per l’ennesima volta dell’America che non è l’America

Argomenti simili trattati di recente

Divertente leggere i maccheronici attacchi a Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York eletto con il 50% dei voti in una tornata elettorale in cui si è registrata un’affluenza record per la media Usa, dove di base votano in pochi. I più divertenti sono quelli ch - facebook.com Vai su Facebook

Ronzulli: "Il sindaco di New York è stato votato da gente poverina e credulona. Non si può governare con gli slogan eh". Meglio di qualunque AI #Mamdani #lariachetira - X Vai su X

Socialista e musulmano: Mamdani guarda a sinistra per conquistare New York - NEW YORK – l primo sindaco di New York, Thomas Willett, nominato nel 1665, era pellicciaio e magistrato. repubblica.it scrive

Mamdani ha vinto le primarie dem per la carica di sindaco di New York: 12 punti su Cuomo - Ora è ufficiale: il socialista Zohrab Mamdani ha vinto le primarie democratiche per la candidatura a sindaco di New York. Da tg24.sky.it

L'altra America di Mamdani. Meticcio, musulmano, socialista: ma il candidato per Ny non risolve il dilemma dem - Fino a pochi mesi fa, Zohran Mamdani era una figura poco conosciuta al di fuori del Queens, il distretto più multietnico di New York City. Da huffingtonpost.it