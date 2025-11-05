Mamdani sindaco | così l’Italia si innamorò per l’ennesima volta dell’America che non è l’America

“E quindi almeno a New York si può tornare.” Questo il “commento” di un’italiana su Facebook. Ovviamente si può tornare perché il nuovo sindaco della Grande Mela si chiama  Zhoran Mamdani, si dichiara socialista democratico, ma in fondo il suo programma si può condensare in una affermazione sintetica: “ Vogliamo tutto! E gratis ”. Una copia del nostro grillismo. Al di qua dell’Atlantico si festeggia. Come se Donald Trump sia sul punto di crollare. Come se fosse Zhoran il primo sindaco giovane. Come se fosse il primo non nato negli Stati Uniti. La lista dei sindaci naturalizzati americani è in realtà lunga, come è normale che sia in una nazione e in una città di immigrati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

