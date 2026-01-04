La Bestia di Kandahar arma decisiva nella cattura di Maduro? L’indiscrezione e cosa è il drone è RQ-170 Sentinel

Il drone RQ-170 Sentinel, noto come la “Bestia di Kandahar”, è al centro di speculazioni riguardo alla sua possibile partecipazione nell’operazione che avrebbe portato alla cattura di Nicolás Maduro. Utilizzato in missioni di sorveglianza e intelligence, questo velivolo rappresenta una tecnologia avanzata nell’ambito militare. La notizia, ancora non confermata ufficialmente, sta suscitando interesse tra analisti e media internazionali.

Il drone RQ-170 Sentinel, soprannominato la "Bestia di Kandahar", impiegato nell'operazione Absolute Resolve, la missione statunitense che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro: la notizia circola da ore su testate militari e internazionali, ma è ancora avvolta nel mistero. A rilanciare l'indiscrezione è ABC News, che ha pubblicato un filmato "verificato" e condiviso da un tracker Osint (Open source intelligence). Le immagini mostrerebbero un RQ-170 in rientro a Porto Rico dopo aver fornito supporto alla missione. Si tratta, al momento, di un tassello indiziario: il video attesterebbe il volo e il rientro del velivolo, non l'esito dell'operazione né il ruolo specifico svolto.

