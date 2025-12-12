L’emozione di Marcell Jacobs porta doni ai bimbi in ospedale per Santa Lucia | Oggi ho imparato molto

Marcell Jacobs ha regalato un momento di gioia ai bambini dell'ospedale di Brescia, portando doni in occasione di Santa Lucia. L'atleta, emozionato e sorridente, ha condiviso con i piccoli momenti di felicità, lasciando un ricordo indelebile. Un gesto che ha toccato il cuore di tutti e dimostrato l'importanza della solidarietà durante le festività.

Brescia, 12 dicembre 2025 – Un giorno davvero speciale a Bergamo e Brescia: stiamo parlando di Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri, insieme a Regione Lombardia, ha regalato un sorriso ai bambini ricoverati negli ospedali del capoluogo orobico e della Leonessa. Questa mattina, 12 dicembre, l'atleta azzurro e gli assessori regionali Claudia Maria Terzi, Debora Massari e Simona Tironi hanno consegnato doni ai piccoli pazienti in vista della Festa di Santa Lucia che cade domani, 13 dicembre, una tradizione molto sentita nelle due province lombarde.