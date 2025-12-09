Semestre filtro per entrare in medicina | quando con la propaganda politica si gioca con il futuro dei nostri figli
Sono il papà di una studentessa che ha frequentato il semestre filtro e che spera di entrare in medicina. Assieme a mia moglie abbiamo vissuto mesi con la paura e l'angoscia, da quando è stato pubblicato quest'estate il decreto della Ministra Bernini che annunciava
Il rettore Roberto Di Pietra: "Numeri segnati dal semestre filtro. Ma a Siena si studia e vive bene"
Pochi iscritti nelle Marche. Link University a rilento. Si attende il corso in città e l’effetto semestre filtro
Unisannio, iscrizioni fino al 31 dicembre per chi ha frequentato il semestre filtro di Medicina
Le irregolarità denunciate dagli studenti aprono un fronte sulla modalità di selezione: "evitare che il semestre 'filtro' diventi un anno perduto". Il parere dell'avvocato Michele Bonetti
“Mia figlia mi ha supplicato di non fare la parodia del semestre filtro: ora studia all’estero ed è felice” Vai su X
Semestre filtro per entrare in medicina: quando con la propaganda politica si gioca con il futuro dei nostri figli - Sono il papà di una studentessa che ha frequentato il semestre filtro e che spera di entrare in medicina. Scrive palermotoday.it
