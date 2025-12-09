Semestre filtro per entrare in medicina | quando con la propaganda politica si gioca con il futuro dei nostri figli

Riceviamo e pubblichiamo:Sono il papà di una studentessa che ha frequentato il semestre filtro e che spera di entrare in medicina. Assieme a mia moglie abbiamo vissuto mesi con la paura e l’angoscia, da quando è stato pubblicato quest’estate il decreto della Ministra Bernini che annunciava a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it