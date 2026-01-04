Juventus Spalletti difende David Batteteli voi i rigori!

Luciano Spalletti ha preso le difese della squadra e di David dopo il pareggio contro il Lecce. Il tecnico ha sottolineato l’importanza del gruppo e la necessità di mantenere la concentrazione, anche se l’errore dall’ottimo portiere si è rivelato determinante. La partita ha evidenziato le sfide di una stagione in corso, con attenzione ai dettagli e alla crescita collettiva della Juventus.

Luciano Spalletti difende il gruppo e la squadra dopo il pareggio casalingo con il Lecce, ma l'errore di David pesa tantissimo. "Batteteli voi i rigori!" "Chi era il primo rigorista? Secondo me dovevate batterlo voi.", risponde Spalletti. " L'emozionalità dei giocatori quando arrivano a battere un rigore la conoscono solo loro.

