Islamismo diritti e cecità europee

L’Europa si confronta con un islamismo politico che, pur senza ricorrere alla violenza, utilizza strumenti come bandi, ONG e il discorso sui diritti per promuovere le proprie istanze. Questo fenomeno solleva interrogativi sulla percezione e la gestione delle diversità culturali e religiose nel contesto europeo, evidenziando una certa cecità rispetto alle implicazioni di tali strategie. Una riflessione necessaria per comprendere meglio le dinamiche attuali e future del multiculturalismo.

Conservatore: Partiamo da una constatazione scomoda. Questo rapporto dice che in Europa esiste un islamismo politico che non usa la violenza ma le procedure: bandi, Ong, linguaggio dei diritti. Non cerca lo scontro, cerca la normalizzazione. E noi, spesso, lo finanziamo. Progressista: Capisco l’allarme, ma il rischio è evidente: trasformare una critica all’islamismo in una delegittimazione dell’attivismo musulmano in quanto tale. Le discriminazioni esistono davvero. Non possiamo ignorarle. Conservatore: Nessuno le ignora. Il punto è un altro: stiamo confondendo la tutela delle persone con la protezione delle ideologie. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

