L' islamismo e i fratelli del silenzio
Che ci faceva la sinistra in piazza a fare il tifo per l'imam di Torino Mohamed Shahin espulso dall'Italia? Un fanatico che di religioso ha poco, che inneggia al 7 ottobre, legato alla Fratellanza Musulmana, associazione terroristica che in Europa ha la sua testa in Francia e i tentacoli ormai aperti sull'Italia.Quando Il Tempo ha cominciato la sua inchiesta denunciando legami diretti fra regime di Hamas e zone grigie della nostra politica, la risposta era stata il silenzio. Silenzio da parte del Pd, di M5S e Avs, i partiti che avevano partecipato a incontri pubblici ed eventi insieme a Mohammad Hannoun e ad altri esponenti pro Pal considerati a livello internazionale troppo vicini al regime. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
Tre anni di Governo Meloni e raccolta firme contro il fondamentalismo islamico: i nuovi appuntamenti di Fratelli d'Italia Leggi qui l'articolo: https://tinyurl.com/2vkesew5 ViterBox - facebook.com Vai su Facebook
L'islamismo e i "fratelli" del silenzio - Che ci faceva la sinistra in piazza a fare il tifo per l’imam di Torino Mohamed Shahin espulso dall’Italia? Secondo iltempo.it
Islam, ecco come i musulmani si prendono l'Ue. Scuole, banche e moschee: Italia a rischio - Il movimento dei Fratelli Musulmani ha basato la sua politica di influenza sull’azione dei predicatori che hanno attraversato il territorio nazionale per quattro decenni. Secondo iltempo.it
I «Fratelli Musulmani» torneranno al potere in Sudan? - Fratelli Musulmani in Sudan: l’islam politico torna a influenzare il potere regionale tra alleanze, guerra e nuove strategie di controllo. Segnala notizie.it